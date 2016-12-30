Українці розповіли про свої очікування від нового року - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Наприкінці грудня люди традиційно підводять підсумки та будують плани на новий рік. Українці під час опитування розповіли кореспондентові УНН, які їхні очікування від 2017 року.
Більшість опитаних налаштовані оптимістично та переконані, що новий рік принесе більше радості в житті і більше нових вражень. Також українці очікують миру в Україні.
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“Мрія одна - аби панував мир в Україні. Ми всі молимось за мир на нашій землі. Звичайно, хочеться якоїсь стабільності, впевненості у завтрашньому дні. Великі сподівання, що наша держава нарешті стане такою, про яку ми мріємо”, - сказала вчителька з Києва Світлана.
Як повідомляв УНН, у Новорічну ніч українці зможуть побачити комету.