Українці розповіли про свої очікування від нового року - опитування

Більшість опитаних налаштовані оптимістично та переконані, що новий рік принесе більше радості в житті і більше нових вражень. Також українці очікують миру в Україні.

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“Мрія одна - аби панував мир в Україні. Ми всі молимось за мир на нашій землі. Звичайно, хочеться якоїсь стабільності, впевненості у завтрашньому дні. Великі сподівання, що наша держава нарешті стане такою, про яку ми мріємо”, - сказала вчителька з Києва Світлана.

Як повідомляв УНН, у Новорічну ніч українці зможуть побачити комету.