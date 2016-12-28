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Українці розповіли, що готують на Новий рік і як його зустрічатимуть

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Напередодні Нового року українці розповіли кореспондентові УНН, яких традицій вони дотримуються у новорічну ніч, а також що обов'язково готують для святкового столу.

Більшість опитаних відповіли, що збираються провести цей день за святковим столом у колі рідних та друзів, а не в ресторані чи дискотеці.

“Ми збираємось з татом, мамою, бабусею і дідусем. Сідаємо за святковий стіл і дивимось телевізор”, - розповіла маленька киянка Поліна.

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Щодо новорічного меню, то смаки учасників опитування виявилися досить різними. Одні полюбляють класичний салат олів'є, мандарини, інші готують більш екстравагантний святковий стіл - з піцою чи шашликом.

"Зараз йде Різдвяний піст, і святковий стіл буде пісним, а отже традиційного олів’є у нас не буде", - зазначив киянин Євген.

Нагадаємо, Київ зустріне Новий рік без снігу.

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