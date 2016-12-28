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Украинцы рассказали, что готовят на Новый год и как его будут встречают

Украинцы рассказали, что готовят на Новый год и как его будут встречают

Киев • УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Накануне Нового года украинцы рассказали корреспонденту УНН, каких традиций они придерживаются в новогоднюю ночь, а также что обязательно готовят для праздничного стола.

Большинство опрошенных ответили, что собираются провести этот день за праздничным столом в кругу родных и друзей, а не в ресторане или дискотеке.

"Мы собираемся с папой, мамой, бабушкой и дедушкой. Садимся за праздничный стол и смотрим телевизор ", - рассказала маленькая киевлянка Полина.

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Что до новогоднего меню, то вкусы участников опроса оказались довольно разными. Одни любят классический салат оливье и мандарины, другие готовят более экстравагантный праздничный стол - с пиццой или шашлыком.

"Сейчас идет Рождественский пост, и праздничный стол будет постным, а значит традиционного оливье у нас не будет", - отметил киевлянин Евгений.

Напомним, Киев встретит Новый год без снега .

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