Украинцы рассказали, что готовят на Новый год и как его будут встречают
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Накануне Нового года украинцы рассказали корреспонденту УНН, каких традиций они придерживаются в новогоднюю ночь, а также что обязательно готовят для праздничного стола.
Большинство опрошенных ответили, что собираются провести этот день за праздничным столом в кругу родных и друзей, а не в ресторане или дискотеке.
"Мы собираемся с папой, мамой, бабушкой и дедушкой. Садимся за праздничный стол и смотрим телевизор ", - рассказала маленькая киевлянка Полина.
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Что до новогоднего меню, то вкусы участников опроса оказались довольно разными. Одни любят классический салат оливье и мандарины, другие готовят более экстравагантный праздничный стол - с пиццой или шашлыком.
"Сейчас идет Рождественский пост, и праздничный стол будет постным, а значит традиционного оливье у нас не будет", - отметил киевлянин Евгений.
Напомним, Киев встретит Новый год без снега .