У Новорічну ніч українці зможуть побачити комету
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Новорічну ніч жителі східної півкулі, зокрема українці, зможуть побачити комету на небі поблизу місяця, передає УНН з CNN.
“Навіть якщо ви не фанат новорічних феєрверків, ви будете мати іншу причину дивитися в новорічну ніч на небо. У NASA повідомили, що у той час, коли люди зустрічатимуть Новий рік, комета буде поблизу Місяця і буде видна тим, хто дивиться на захід”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що побачити комету неозброєним оком буде неможливо.
Комета названа на честь астрономів, які її виявили, у 1948 році і має назву 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková. Зазначається, що комета проходить вздовж своєї орбіти трохи більше ніж за 5 років.
Повідомляється, що у цьому році її було вперше видно в західній півкулі 15 грудня. А в новорічну ніч, вона з’явиться у східній півкулі та буде видна поблизу Місяця.
Як повідомляв УНН, NASA опубліковало супутникові фото засніженої пустелі Сахара в Африці.