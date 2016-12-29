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В Новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть комету

В Новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть комету

Киев • УНН

 • 21646 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь жители восточного полушария, в частности украинцы смогут увидеть комету на небе вблизи месяца, передает УНН со CNN.

"Даже если вы не фанат новогодних фейерверков, вы будете иметь другую причину смотреть в новогоднюю ночь на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увидеть комету невооруженным глазом будет невозможно.

Комета названа в честь астрономов, что ее обнаружили, в 1948 году и называется 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková. Отмечается, что комета проходит вдоль своей орбиты чуть более чем за 5 лет.

Сообщается, что в этом году ее впервые видно в западном полушарии 15 декабря. А в новогоднюю ночь, она появится в восточном полушарии и будет видна вблизи Луны.

Как сообщал УНН, NASA опубликовало спутниковые фото заснеженной пустыни Сахара в Африке .

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