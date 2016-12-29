В Новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть комету
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Новогоднюю ночь жители восточного полушария, в частности украинцы смогут увидеть комету на небе вблизи месяца, передает УНН со CNN.
"Даже если вы не фанат новогодних фейерверков, вы будете иметь другую причину смотреть в новогоднюю ночь на небо. В NASA сообщили, что в то время, когда люди будут встречать Новый год, комета будет вблизи Луны и будет видна тем, кто смотрит на Запад ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увидеть комету невооруженным глазом будет невозможно.
Комета названа в честь астрономов, что ее обнаружили, в 1948 году и называется 45P / Honda-Mrkos-Pajdušáková. Отмечается, что комета проходит вдоль своей орбиты чуть более чем за 5 лет.
Сообщается, что в этом году ее впервые видно в западном полушарии 15 декабря. А в новогоднюю ночь, она появится в восточном полушарии и будет видна вблизи Луны.
Как сообщал УНН, NASA опубликовало спутниковые фото заснеженной пустыни Сахара в Африке .