Украинцы рассказали о своих ожиданиях от нового года - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В конце декабря люди традиционно подводят итоги и строят планы на новый год. Украинцы в ходе опроса рассказали корреспонденту УНН, какие у них ожидания от 2017 года.
Большинство опрошенных настроены оптимистично и уверены, что новый год принесет больше радости в жизни и больше новых впечатлений. Также украинцы ожидают мира в Украине.
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"Мечта одна - чтобы царил мир в Украине. Мы все молимся за мир на нашей земле. Конечно, хочется какой-то стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Большие надежды, что наше государство наконец станет таким, о которой мы мечтаем", - сказала учительница из Киева Светлана.
Как сообщал УНН, в Новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть комету.