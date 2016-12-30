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12 марта, 19:49 • 106299 просмотра

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11 марта, 18:08 • 140542 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144748 просмотра

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Украинцы рассказали о своих ожиданиях от нового года - опрос

Украинцы рассказали о своих ожиданиях от нового года - опрос

Киев • УНН

 • 10390 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В конце декабря люди традиционно подводят итоги и строят планы на новый год. Украинцы в ходе опроса рассказали корреспонденту УНН, какие у них ожидания от 2017 года.

Большинство опрошенных настроены оптимистично и уверены, что новый год принесет больше радости в жизни и больше новых впечатлений. Также украинцы ожидают мира в Украине.

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"Мечта одна - чтобы царил мир в Украине. Мы все молимся за мир на нашей земле. Конечно, хочется какой-то стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Большие надежды, что наше государство наконец станет таким, о которой мы мечтаем", - сказала учительница из Киева Светлана.

Как сообщал УНН, в Новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть комету.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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