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Магия создания елочных украшений - спецрепортаж УНН

Магия создания елочных украшений - спецрепортаж УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Настоящий Новый год не обходится без запаха хвои, мерцание гирлянд и елочных украшений. Именно поэтому украшения новогодней елки входит в обязательный перечень предновогодней подготовки. Чтобы узнать, как создают новогодние игрушки, УНН посетил фабрики, где их производят.

"Этапов создания игрушки достаточно много, но основных четыре. А именно: стеклодувный цех, где рождается игрушка, затем этап серебрение, оклунка - это этап, где шарик  приобретает определенный цвет, после чего игрушки попадают в творческую мастерскую наших художников, где их разрисовывают по определенному эскизу ", - рассказал коммерческий директор фабрики Сергей Карпенко .

Первый этап - один из наиважнейших процессов. Ведь мастера-стеклодувы работают вручную, без механизированных устройств. Прибор, который разогревает специальное медицинское стекло, нагревается до температуры тысячи градусов. После чего мастер осторожно выдувает шарик до нужного размера.

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"Со стеклянной тонкой трубки мы производим заготовки для шаров, затем разогреваем и выдуваем шарики. Для того, чтобы получился качественный шарик, главное разогреть и сплавить стекло, а потом легонько вдувать воздух в заготовку. В день одна мастерица выдувает от 200 до 400 стеклянных шариков ", - рассказала мастерица-стеклодув Елена.

Следующий этап это серебрение шарики изнутри. Делают это для того, чтобы шарик не был  прозрачным и краска которую затем наносят была более яркого цвета. Для этого в шарик наливают специальный раствор из аммиака, серебра и дистиллированной воды и погружают в теплую воду, для химической реакции. После водных процедур, игрушку на сутки оставляют чтобы она высохла. В день мастер серебрит около 2 тысяч шариков.

"Когда шарик высыхает, мы его натираем шелковой тканью со специальным раствором. Делаем это для того, чтобы не оставалось отпечатков пальцев и других веществ, которые могут помешать качественному закрашиванию шарики. Процесс окрашивания называется "оклункою", поскольку игрушку "окунають" в раствор краски ", - рассказал мастер фабрики Сергей.

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Один из последних этапов - творческий цех, где разрисовывают игрушки. Весь процесс вручную, а шарики разрисовывают только по утвержденному эскизу.

"Бывает, что за день художник закрашивает один шарик, а бывает и так, что 400-500 шариков. Количество зависит от сложности рисунка. Раскрашиваем шарики акриловыми красками на водной основе, и уже потом, если нужно, наносим блестки ", - добавила художница творческого цеха Ярослава.

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Для того, чтобы игрушку было легче рисовать на ней оставляют небольшой хвостик. После всех процедур его отрезают и надевают колпачок.

Отметим, фабрика елочных игрушек работает не только перед праздниками, а в течение всего года, чтобы успеть выполнить огромные заказы на новогоднии  украшения. За год фабрика производит около 600 тыс шариков. Цены на изготовлении игрушки колеблются от 40 гривен до 500 евро за шарик.

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