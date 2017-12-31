В Україні зібрали ялинку із 24 тис. олівців

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22627 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 56330 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 70229 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 69465 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 99246 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73301 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83242 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95824 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88071 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188859 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2м/с
89%
Популярнi новини

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 6192 перегляди

Сумщина під ударом: ворожий безпілотник пошкодив приватні будинки

12 квітня, 19:17 • 4220 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 5970 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 6474 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 12200 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 70231 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188860 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342944 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277579 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387338 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14810 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13537 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 69467 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21094 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26186 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

В Україні зібрали ялинку із 24 тис. олівців

Київ • УНН

 • 16728 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Україні зібрали ялинку із 24 тисяч олівців. Креативне новорічне дерево уже внесли до списку рекордів України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

В Україні зібрали ялинку із 24 тис. олівців

"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олівє, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - написала Вєтрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лабіринт у формі карти України з'явився на кукурудзяному полі під Києвом

Нагадаємо, в Україні зареєстровано новий рекорд – найбільша колекція зубних паст виявилася в української колекціонерки Вікторії Висоцької.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,263.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,617.54