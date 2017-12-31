В Україні зібрали ялинку із 24 тис. олівців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Україні зібрали ялинку із 24 тисяч олівців. Креативне новорічне дерево уже внесли до списку рекордів України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.
"У Доброславі перед Новим Роком у магазинах люди масово купували не шампанське чи набори для олівє, а кольорові олівці! Для того, щоб створити найкреативнішу в Україні ялинку, їх знадобилося майже 24 000 штук! Ялинка визнана рекордом України", - написала Вєтрова.
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Нагадаємо, в Україні зареєстровано новий рекорд – найбільша колекція зубних паст виявилася в української колекціонерки Вікторії Висоцької.