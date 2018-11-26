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Квитки на поїзди після 9 грудня вже у продажу

Квитки на поїзди після 9 грудня вже у продажу

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на всі поїзди, що курсують після 9 грудня. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Укрзалізниця”, передає УНН.

“Відкрито продаж квитків на всі пасажирські поїзди, що відправляються з 9 грудня 2018 року. Наразі пасажири можуть купити квитки на всі поїзди з датою відправлення до 20 грудня 2018 року включно”, — йдеться у повідомленні.

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На поїзди, що відправляються після 20 грудня, продаж буде відкрито до 5 грудня 2018 року. Квитки можна буде придбати за допомогою онлайн-сервісу “Укрзалізниці” booking.uz.gov.ua та в залізничних касах.

Також “Укрзалізниця” найближчим часом оголосить про призначення додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята.

Цього року планується призначити близько 30 пар таких поїздів. В основному вони курсуватимуть у напрямку зимових курортів України, зокрема до Івано-Франківська, Ужгорода, Львова, Чернівців. Продаж квитків на додаткові поїзди буде відкрито після реалізації усіх місць у цілорічних поїздах.

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Також з 9 грудня 2018 року вводиться в дію новий графік руху пасажирських поїздів на 2018/2019 роки.

Нагадаємо, 30 і 31 грудня 2018 року, а також 1 січня 2019 року оголошено вихідними днями.

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