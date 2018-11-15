Потяг "Чотирьох столиць" до Таллінна буде йти понад добу

"Оскільки існують технічні питання, вирішення яких не залежить від ПАТ "Укрзалізниця" (забезпечення тягового обслуговування поїзда територією Естонії: локомотивом Латвії чи Естонії, та інше) визначити, чи курсуватиме поїзд до Таллінна у 2019 році наразі неможливо. Як варіант разом з Естонськими партнерами розглядається можливість курсування групи безпересадкових вагонів у сполученні Київ – Таллінн з поїздом № 31/32 Київ – Рига", - зазначила прес-служба підприємства.



При цьому в УЗ уточнили, що на початковому етапі розробки проекту призначення прямого залізничного пасажирського сполучення між Україною та Країнами Балтії місто Таллінн розглядалося як кінцевий пункт.



Однак такий варіант не був погоджений з АТ "Эстонская железная дорога". Тоді маршрут скоротили до Київ-Рига.

Після запуску з 28.09.2018 поїзда "Чотирьох столиць" АТ "Эстонская железная дорога" виявила свою зацікавленість у продовженні маршруту руху цього поїзда до Таллінна. Наразі це питання опрацьовується зі всіма сторонами-учасницями маршруту, у тому числі з АТ "Эстонская железная дорога".



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Також в ПАТ уточнили, що у разі збільшення довжини маршруту поїзда до Таллінна відповідно зросте й вартість проїзду до кінцевої станції.



Так, за даними УЗ, довжина маршруту прямування поїзда з Києва до м. Таллінн складає 1647 км – це 26 год. (до Риги відповідно – 1208 км і 19 год.). Тарифи на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міждержавному сполученні диференціюється, залежно від відстані поїздки, категорії вагона та обраховуються в швейцарських франках. Крім того, під час розрахунку вартості проїзду застосовуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.



Нагадаємо, поїзд Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига почав курсувати з 28 вересня 2018 року. Він ходить під номером 31 з української столиці і 32 — у зворотному напрямку.



За словами Президента Петра Порошенка, пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців.



