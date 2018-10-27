Українці стали більше їздити потягами до ЄС, ніж до РФ - Порошенко

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців. Про це Президент України Петро Порошенко написав у Twitter, передає УНН.

За словами Порошенка, українці вибирають Європу.

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"Це переконливо доводить статистика. За даними "Укрзалізниці", пасажиропотік у потягах до Європи перевищує потік до РФ, який десятиліттями був головним закордонним напрямком для українців. Безвіз діє!" - написав Порошенко.

Нагадаємо, від початку дії безвізового режиму з Європейським Союзом, який запрацював у червні 2017 року, країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч українських громадян.

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