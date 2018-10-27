Украинцы стали больше ездить поездами в ЕС, чем в РФ - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter, передает УНН.
По словам Порошенко, украинцы выбирают Европу.
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"Это убедительно доказывает статистика. По данным "Укрзализныци", пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинцев. Безвиз действует!" - написал Порошенко.
Напомним, с начала действия безвизового режима с Европейским Союзом, который заработал в июне 2017 года, страны ЕС посетили уже 1,29 млн украинских граждан.