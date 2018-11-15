Поезд "Четырех столиц" в Таллинн будет идти более суток

"Поскольку существуют технические вопросы, решение которых не зависит от ПАО "Укрзализныця" (обеспечение тягового обслуживания поезда по территории Эстонии: локомотивом Латвии или Эстонии, и т.д.) определить, будет курсировать поезд в Таллинн в 2019 году пока невозможно. Как вариант вместе с Эстонскими партнерами рассматривается возможность курсирования группы беспересадочных вагонов в сообщении Киев - Таллинн с поездом № 31/32 Киев - Рига", - отметила пресс-служба предприятия.



При этом в УЗ уточнили, что на начальном этапе разработки проекта назначения прямого железнодорожного пассажирского сообщения между Украиной и странами Балтии город Таллинн рассматривался как конечный пункт.



Однако такой вариант не был согласован с АО "Эстонская железная дорога". Тогда маршрут сократили до Киев-Рига.

После запуска с 28.09.2018 поезда "Четырех столиц" АО "Эстонская железная дорога" выразила свою заинтересованность в продолжении маршрута движения этого поезда в Таллинн. Сейчас этот вопрос прорабатывается со всеми сторонами-участниками маршрута, в том числе с АО "Эстонская железная дорога".



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Также в ПАО уточнили, что в случае увеличения длины маршрута поезда в Таллинн соответственно возрастет и стоимость проезда до конечной станции.



Так, по данным УЗ, длина маршрута следования поезда из Киева в г. Таллинн составляет 1647 км - это 26 ч. (В Ригу соответственно - 1208 км и 19 ч.). Тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в межгосударственном сообщении дифференцируется в зависимости от расстояния поездки, категории вагона и ведется в швейцарских франках. Кроме того, при расчете стоимости проезда применяются коэффициенты индексации по календарным периодам года.



Напомним, поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига начал курсировать с 28 сентября 2018 года. Он ходит под номером 31 украинской столицы и тридцать второй обратном направлении.



По словам Президента Петра Порошенко, пассажиропоток в поездах в Европу превышает поток в РФ, который десятилетиями был главным зарубежным направлением для украинского.



