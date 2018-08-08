Фірмовий поїзд чотирьох столиць: вже відомий розклад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. ПАТ “Укрзалізниця” оприлюднила графік руху поїзда “чотирьох столиць” з Києва до Мінська, Вільнюса і Риги. Розклад руху поїзда вже є на сайті підприємства, передає УНН.
“Поїзд Київ-Мінськ-Вільнюс-Рига, який запустять з 28 вересня 2018 року, буде ходити під номером 31 з української столиці і 32 — у зворотному напрямку”, — про це випливає з наявної на сайті інформації.
Так, з Києва поїзд відправлятиметься о 14:07. При цьому в УЗ, попереджають, о 13:42 починається паспортний і митний контроль.
Прибувати до Мінська пасажирський потяг буде о 23:35, відправлятися звідти о 00:02; у Вільнюсі поїзд буде о 04:25, а відправиться звідти вже о 04:30; в Ригу поїзд буде приходити о 09:05. Таким чином час у дорозі між кінцевими станціями маршруту займатиме 19 годин.
На своєму шляху поїзд також пройде через білоруські Словечно, Калиновичі, Жлобин-Пасажирський, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, литовські Кяну і Шяуляй, латвійську Елгаву.
У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Риги о 11:10, прибуватиме до Києва о 06:42, тобто буде в дорозі 19,5 годин.
Що стосується періодичності проходження, то зі столиці України поїзд буде відправлений 28 вересня, 4, 12, 18, 26 жовтня, 2, 8, 16, 22, 30 листопада та 6 грудня. З Риги — 29 вересня, 5, 13, 19, 27 жовтня, 3, 9, 17, 23 листопада, 1 і 7 грудня.
Квитки на поїзд надійдуть у продаж за 45 днів до відправлення.
Раніше в “Укрзалізниці” заявили про плани запустити поїзд Мукачево — Будапешт.