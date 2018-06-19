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До конца лета евроколеей запустят поезд Мукачево - Будапешт

До конца лета евроколеей запустят поезд Мукачево - Будапешт

Киев  •  УНН

 • 8907 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. К концу лета евроколеей будет запущен поезд Мукачево — Будапешт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления ПАО “Укрзализныця” Евгений Кравцов, передает УНН.

“До конца лета ”Укрзализныця“ планирует запустить евроколею поезд Мукачево — Будапешт. <...> В перспективе планируем ввести прямое железнодорожное сообщение узкой колеей со Словакией, Чехией и другими странами Евросоюза”, - написал временно исполняющий обязанности директора предприятия.

Так, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево начнется строительство отдельной посадочной платформы, которая будет примыкать к колее стандарта 1435 мм.

Также он сообщил, что кроме возведения новой платформы, необходимо упорядочить около 40 км европути. Все работы планируется завершить до конца лета 2018 года.

Планируется, что поезд Мукачево — Будапешт будет преодолевать расстояние около 400 км ориентировочно за 6 часов. Его маршрут будет пролегать через венгерские города Дебрецен и Ньиредьхаза.

Благодаря поезду, который будет курсировать евроколеей, не нужно будет тратить время на замену колесных пар, а все погранично-таможенные операции будут осуществляться на станции Чоп. Местные власти Мукачево также активно включились в процесс строительства и приводят в порядок прилегающую к станции территорию.

Напомним, в первом квартале “Укрзализныця” продала 90 тысяч международных билетов.

Украинские Национальные Новости

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