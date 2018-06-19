До кінця літа євроколією запустять поїзд Мукачево – Будапешт
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. До кінця літа євроколією буде запущено поїзд Мукачево — Будапешт. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в.о. голови правління ПАТ “Укрзалізниця” Євген Кравцов, передає УНН.
“До кінця літа „Укрзалізниця“ планує запустити євроколією поїзд Мукачево — Будапешт. <...> У перспективі плануємо запровадити пряме залізничне сполучення вузькою колією зі Словаччиною, Чехією та іншими країнами Євросоюзу”, — написав тимчасово виконуючий обов’язки директора підприємства.
Так, на відстані 500 м від залізничного вокзалу станції Мукачево розпочнеться будівництво окремої посадочної платформи, яка примикатиме до колії стандарту 1435 мм.
Також він повідомив, що крім зведення нової платформи, необхідно впорядкувати близько 40 км євроколії. Усі роботи планується звершити до кінця літа 2018 року.
Планується, що поїзд Мукачево — Будапешт долатиме відстань близько 400 км орієнтовно за 6 годин. Його маршрут пролягатиме через угорські міста Дебрецен та Ньїредьгаза.
Завдяки поїзду, що курсуватиме євроколією, не потрібно буде витрачати час на заміну колісних пар, а всі прикордонно-митні операції здійснюватимуться на станції Чоп. Місцева влада Мукачево також активно включилася в процес будівництва та приводить до ладу прилеглу до станції територію.
Нагадаємо, у першому кварталі "Укрзалізниця" продала 90 тисяч міжнародних квитків.