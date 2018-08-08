Фирменный поезд четырех столиц: уже известно расписание

“Поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который запустят с 28 сентября 2018 года, будет ходить под номером 31 из украинской столицы и 32 — в обратном направлении”, — об этом следует из доступной на сайте информации.

Так, из Киева поезд будет отправляться в 14:07. При этом в УЗ, предупреждают, в 13:42 начинается паспортный и таможенный контроль.

Прибывать в Минск пассажирский состав будет в 23:35, отправляться оттуда в 00:02; в Вильнюсе поезд будет в 04:25, а отправится оттуда уже в 04:30; в Ригу поезд будет приходить в 09:05. Таким образом время в пути между конечными станциями маршрута займет 19 часов.

На своем пути поезд также проследует через белорусские Словечно, Калиновичи, Жлобин-Пассажирский, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, литовские Кяну и Шяуляй, латвийскую Елгаву.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 11:10, прибывать в Киев в 06:42, то есть будет в пути 19,5 часов.

Что касается периодичности следования, то из столицы Украины поезд будет отправлен 28 сентября, 4, 12, 18, 26 октября, 2, 8, 16, 22, 30 ноября и 6 декабря. Из Риги — 29 сентября, 5, 13, 19, 27 октября, 3, 9, 17, 23 ноября, 1 и 7 декабря.

Билеты на поезд поступят в продажу за 45 дней до отправления.

Ранее в “Укрзализныце” заявили о планах запустить поезд Мукачево — Будапешт.