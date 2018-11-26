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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 96782 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 133228 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126850 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

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Билеты на поезда после 9 декабря уже в продаже

Билеты на поезда после 9 декабря уже в продаже

Киев  •  УНН

 • 14865 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. “Укрзализныця” открыла продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.

“Открыта продажа билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9 декабря 2018 года. Сейчас пассажиры могут купить билеты на все поезда с датой отправления по 20 декабря 2018 года включительно”, — говорится в сообщении.

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На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года. Билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса “Укрзализныци” booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.

Также “Укрзализныця” в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.

В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы. Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах.

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Также с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.

Напомним, 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года объявлены выходными днями.

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