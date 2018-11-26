Билеты на поезда после 9 декабря уже в продаже
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. “Укрзализныця” открыла продажу билетов на все поезда, курсирующие после 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.
“Открыта продажа билетов на все пассажирские поезда, отправляющиеся с 9 декабря 2018 года. Сейчас пассажиры могут купить билеты на все поезда с датой отправления по 20 декабря 2018 года включительно”, — говорится в сообщении.
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На поезда, отправляющиеся после 20 декабря, продажа будет открыта до 5 декабря 2018 года. Билеты можно будет приобрести с помощью онлайн-сервиса “Укрзализныци” booking.uz.gov.ua и в железнодорожных кассах.
Также “Укрзализныця” в ближайшее время объявит о назначении дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники.
В этом году планируется назначить около 30 пар таких поездов. В основном они будут курсировать в направлении зимних курортов Украины, в частности в Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Черновцы. Продажа билетов на дополнительные поезда будет открыта после реализации всех мест в круглогодичных поездах.
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Также с 9 декабря 2018 года вводится в действие новый график движения пассажирских поездов на 2018/2019 годы.
Напомним, 30 и 31 декабря 2018 года, а также 1 января 2019 года объявлены выходными днями.