Сьогодні українці вперше офіційно святкують католицьке Різдво
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Сьогодні, 25 грудня, українці вперше офіційно святкують католицьке Різдво, передає УНН.
Офіційно цей день був визнаний святом в 431 році під час Ефеського церковного собору. Саме з тих самих пір католики відзначають Різдво 25 грудня.
Також цей день вважався святковим у послідовників лютеранської і англіканської конфесій, баптисти, а також православні, які проживають на Заході. 25 грудня традиційно проводяться три богослужіння, одне з яких символізує єдність Отця і Сина і проходить опівночі.
Наступні два прославляють появу на світ нового життя і доносять цю звістку до віруючих. Відзначимо, що ці богослужіння проводяться на світанку і вдень. Католики також звикли в цей день прикрашати свої будинки яслами з фігурками народженого Ісуса, його матері і волхвами. Будинки прикрашають солом'яними композиціями і омелою.
У католиків також прийнято, щоб до цього дня діти власноруч робили різдвяні іграшки.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада зробила день святкування Різдва католиками — 25 грудня — вихідним, а 2 травня — робочим днем. За законопроект проголосували 238 народних обранців. 29 листопада Президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.