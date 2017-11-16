Католицьке Різдво буде вихідним, а 2 травня - робочим днем (доповнено)

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу закону про працю, відповідно до яких 25 грудня стає вихідним. Також наголошувалося, що в разі, якщо 25 грудня припадає на вихідний, то наступний день оголошується вихідним.

При цьому парламентарі скасували вихідний день 2 травня.

Нагадаємо, державним святом і неробочим днем став День захисника України, який відзначають 14 жовтня.