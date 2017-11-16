Католицьке Різдво буде вихідним, а 2 травня - робочим днем (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Верховна Рада з другої спроби зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем. За відповідний законопроект проголосували 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу закону про працю, відповідно до яких 25 грудня стає вихідним. Також наголошувалося, що в разі, якщо 25 грудня припадає на вихідний, то наступний день оголошується вихідним.
При цьому парламентарі скасували вихідний день 2 травня.
Нагадаємо, державним святом і неробочим днем став День захисника України, який відзначають 14 жовтня.