Католическое Рождество будет выходным, а 2 мая - рабочим днем ​​(дополнено)

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11531 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28045 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39744 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46038 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43144 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90718 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98746 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 125882 просмотра

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада со второй попытки сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем. За соответствующий законопроект проголосовали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматиривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.

При этом парламентарии отменили выходной день 2 мая.

Напомним, государственным праздником и нерабочим днем стал День защитника Украины, который отмечается 14 октября.

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