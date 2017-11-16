Католическое Рождество будет выходным, а 2 мая - рабочим днем ​​(дополнено)

Законопроектом предусматиривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.

При этом парламентарии отменили выходной день 2 мая.

Напомним, государственным праздником и нерабочим днем стал День защитника Украины, который отмечается 14 октября.