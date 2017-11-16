Католическое Рождество будет выходным, а 2 мая - рабочим днем (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Верховная Рада со второй попытки сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем. За соответствующий законопроект проголосовали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предусматиривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечалось, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.
При этом парламентарии отменили выходной день 2 мая.
Напомним, государственным праздником и нерабочим днем стал День защитника Украины, который отмечается 14 октября.