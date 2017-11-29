Президент зробив 25 грудня вихідним (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів, яким встановлюється вихідним день 25 грудня, передає УНН з посиланням на повідомлення Верховної Ради.
Законом також передбачено, що 2 травня стає робочим днем.
На офіційному сайті парламенту зазначається, що "закон повернуто з підписом від Президента".
Нагадаємо, 21 листопада голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, яким вводиться вихідний 25 грудня, та передав на підпис Президенту.
Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.