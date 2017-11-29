Президент сделал 25 декабря выходным (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, которым устанавливается выходным день 25 декабря, передает УНН со ссылкой на сообщение Верховной Рады.
Законом также предусмотрено, что 2 мая становится рабочим днем.
На официальном сайте парламента отмечается, что "закон возвращен с подписью от Президента".
Напомним, 21 ноября глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон, которым вводится выходной 25 декабря, и передал на подпись Президенту.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.