Президент сделал 25 декабря выходным (дополнено)

Законом также предусмотрено, что 2 мая становится рабочим днем.

На официальном сайте парламента отмечается, что "закон возвращен с подписью от Президента".

Напомним, 21 ноября глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон, которым вводится выходной 25 декабря, и передал на подпись Президенту.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.