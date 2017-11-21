Парубій підписав закон про введення вихідного 25 грудня

За інформацією на сайті парламенту, у вівторок 21 листопада закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" щодо святкових і неробочих днів підписав голова Верховної Ради. Закон передано на підпис Президенту.

Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу закону про працю, відповідно до яких 25 грудня стає вихідним. Також наголошується, що в разі, якщо 25 грудня припадає на вихідний, то наступний день оголошується вихідним.