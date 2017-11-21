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Парубій підписав закон про введення вихідного 25 грудня

Парубій підписав закон про введення вихідного 25 грудня

Київ • УНН

 • 15722 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН.  Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон, яким вводиться вихідний 25 грудня, та передав на підпис Президенту. Про це йдеться на сайті Верховної Ради, передає УНН.

За інформацією на сайті парламенту, у вівторок 21 листопада закон "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України" щодо святкових і неробочих днів підписав голова Верховної Ради. Закон передано на підпис Президенту.

Як повідомляв УНН, 16 листопада Верховна Рада зробила день святкування Різдва католиками - 25 грудня - вихідним, а 2 травня - робочим днем.

Законопроектом передбачається внести зміни до Кодексу закону про працю, відповідно до яких 25 грудня стає вихідним. Також наголошується, що в разі, якщо 25 грудня припадає на вихідний, то наступний день оголошується вихідним.

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