Парубий подписал закон о введении выходного 25 декабря

По информации на сайте парламента, во вторник 21 ноября закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно праздничных и нерабочих дней подписал председатель Верховной Рады. Закон передан на подпись Президенту.

Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.

Законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечается, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.