Парубий подписал закон о введении выходного 25 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон, которым вводится выходной 25 декабря, и передал на подпись Президенту. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает УНН.
По информации на сайте парламента, во вторник 21 ноября закон "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины" относительно праздничных и нерабочих дней подписал председатель Верховной Рады. Закон передан на подпись Президенту.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем.
Законопроектом предусматривается внести изменения в Кодекс закона о труде, согласно которым 25 декабря становится выходным. Также отмечается, что в случае, если 25 декабря приходится на выходной, то следующий день объявляется выходным.