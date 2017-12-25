Сегодня украинцы впервые официально празднуют католическое Рождество
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Сегодня, 25 декабря, украинцы впервые официально празднуют католическое Рождество, передает УНН.
Официально этот день был признан праздником в 431 году во время Эфесского церковного собора. Именно с тех самых пор католики отмечают Рождество 25 декабря.
Также этот день считался праздничным в последователей лютеранской и англиканской конфессий, баптистов, а также православных, которые проживают на Западе. 25 декабря традиционно проводятся три богослужения, одно из которых символизирует единство Отца и Сына и проходит в полночь.
Следующие два прославляют появление на свет новой жизни и доносят эту весть к верующим. Отметим, что эти богослужения проводятся на рассвете и днем. Католики также привыкли в этот день украшать свои дома яслями с фигурками родившегося Иисуса, его матери и волхвами. Дома украшают соломенными композициями и омелой.
У католиков также принято, чтобы по сей день дети собственноручно делали рождественские игрушки.
Как сообщал УНН, 16 ноября Верховная Рада сделала день празднования Рождества католиками - 25 декабря - выходным, а 2 мая - рабочим днем. За законопроект проголосовали 238 народных избранников. 29 ноября Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.