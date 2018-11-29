Новорічні ялинки продаватимуть із ступенем захисту

“Новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними уніфікованими засобами — самоклейними етикетками. Ці засоби розриваються при спробі їх зняття, і тим самим унеможливлюється їх повторне використання”, — йдеться у повідомленні.

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Спеціальні уніфіковані засоби містять індивідуальний номер та відповідний йому штрих код, який заноситься у Систему електронного обліку деревини. У Системі ЕОД (електронного обліку деревини) вносяться дані щодо постачальника, його підпорядкованості і форми власності.

Перевірка походження ялинки відбувається шляхом введення номеру із уніфікованого засобу, який прикріплений до ялинки, на сайті.

У випадку, якщо інформація на сайті відсутня це може свідчити, про сумнівне походження ялинки.

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“Сподіваємося на свідомість громадян при придбанні ялинок та просимо при виборі новорічних ялинок звертати увагу на наявність маркування уніфікованими засобами. Про факти зловживання або виявленні порушення просимо повідомляти до територіальних органів Національної поліції та Держлісагентства”, — закликали у Держлісагентстві.

Нагадаємо, цього року головні лісники країни планують реалізувати близько 500 тис. шт. новорічних ялинок. По Україні середня ціна, при купівлі ялинок у державних лісгоспах, становить 60-70 грн за погонний метр.