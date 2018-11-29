Новогодние елки будут продавать со степенью защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами для предупреждения незаконных вырубок браконьерами. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.
“Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами — самоклеящимися этикетками. Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование”, - говорится в сообщении.
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Специальные унифицированные средства содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в Систему электронного учета древесины. В Системе ЭОД (электронного учета древесины) вносятся данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности.
Проверка происхождения елки происходит путем ввода номера с унифицированного средства, прикрепленного к елке, на сайте.
В случае, если информация на сайте отсутствует это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.
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“Надеемся на сознание граждан при приобретении елок и просим при выборе новогодних елок обращать внимание на наличие маркировки унифицированными средствами. О фактах злоупотребления или выявлении нарушения просим сообщать в территориальные органы Национальной полиции и Гослесагентства”, - призвали в Гослесагентстве.
Напомним, в этом году главные лесники страны планируют реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.