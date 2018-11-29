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Новогодние елки будут продавать со степенью защиты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами для предупреждения незаконных вырубок браконьерами. Об этом сообщило Государственное агентство лесных ресурсов Украины, передает УНН.

“Новогодние елки будут маркироваться специальными унифицированными средствами — самоклеящимися этикетками. Эти средства разрываются при попытке их снятия, и тем самым исключается их повторное использование”, - говорится в сообщении.

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Специальные унифицированные средства содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в Систему электронного учета древесины. В Системе ЭОД (электронного учета древесины) вносятся данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности.

Проверка происхождения елки происходит путем ввода номера с унифицированного средства, прикрепленного к елке, на сайте.

В случае, если информация на сайте отсутствует это может свидетельствовать о сомнительном происхождении елки.

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“Надеемся на сознание граждан при приобретении елок и просим при выборе новогодних елок обращать внимание на наличие маркировки унифицированными средствами. О фактах злоупотребления или выявлении нарушения просим сообщать в территориальные органы Национальной полиции и Гослесагентства”, - призвали в Гослесагентстве.

Напомним, в этом году главные лесники страны планируют реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок. По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 60-70 грн за погонный метр.

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