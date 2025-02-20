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Владимир Зеленский занимает должность президента после надлежащих выборов - ООН

Владимир Зеленский занимает должность президента после надлежащих выборов - ООН

Киев  •  УНН

 • 9437 просмотра

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Представитель генсека ООН подтвердил легитимность Зеленского как президента после надлежащих выборов. Лидеры европейских стран и Австралии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского «диктатором».

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил легитимность Владимира Зеленского. Передает УНН со ссылкой на DW.

После последних заявлений господина Трампа представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что господин Зеленский «находится в должности после должным образом проведенных выборов».

Президент Зеленский занимает свою должность после надлежащим образом проведенных выборов

- сказал Дюжаррик журналистам.

На вопрос, кто начал войну, господин Дюжаррик ответил, что Россия вторглась в Украину.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявление президента США Дональда Трампа о том, что глава украинского государства Владимир Зеленский является диктатором.

Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в демократической легитимности

- цитирует Шольца журнал Spiegel в своем предварительном отчете, опубликованном вчера вечером.

Президент Украины Владимир Зеленский «был избран и всегда поддерживался американцами, его также поддерживала администрация Трампа. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Антонио Таяни.

Добавим

Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что «войну в Украине необходимо развязать на условиях Украины, потому что агрессором здесь является Россия». Лидер оппозиции страны Питер Даттон прямо сказал: «Я думаю, что президент Трамп ошибся».

Напомним,

Лидеры Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии и Британии раскритиковали заявление Трампа, который назвал Зеленского «диктатором без выборов». КМИС опроверг слова Трампа о 4% рейтинге Зеленского, указав на 60% доверия украинцев.

Майкл Волц заявил о возможности урегулирования отношений между Трампом и Зеленским, несмотря на недавнюю критику. Советник подчеркнул активную «челночную дипломатию» между странами для достижения мирного соглашения.

Майк Волц посоветовал Киеву смягчить критику и подписать соглашение о доступе США к ресурсам Украины.

«Это вызывает нашу обеспокоенность": песков прокомментировал вероятное размещение военных контингентов ЕС в Украине20.02.25, 12:21 • 17741 просмотр

Игорь Тележников

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