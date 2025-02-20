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Володимир Зеленський обіймає посаду президента після належних виборів - ООН

Володимир Зеленський обіймає посаду президента після належних виборів - ООН

Київ • УНН

 • 30435 перегляди

Речник генсека ООН підтвердив легітимність Зеленського як президента після належних виборів. Лідери європейських країн та Австралії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором".

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік наголосив на легітимності Володимира Зеленського. Передає УНН із посиланням на DW.

Після останніх заяв пана Трампа речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що пан Зеленський "знаходиться на посаді після належним чином проведених виборів".

Президент Зеленський обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів

- сказав Дюжаррік журналістам.

На запитання, хто почав війну, пан Дюжаррік відповів, що росія вторглася в Україну.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяву президента США Дональда Трампа про те, що глава української держави Володимир Зеленський є диктатором.

Просто неправильно і небезпечно відмовляти президенту Зеленському в демократичній легітимності

- цитує Шольца журнал Spiegel у своєму попередньому звіті, опублікованому вчора ввечері.

Президент України Володимир Зеленський "був обраний і завжди підтримувався американцями, його також підтримувала адміністрація Трампа. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Додамо

Міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що "війну в Україні необхідно розв'язати на умовах України, тому що агресором тут є Росія". Лідер опозиції країни Пітер Даттон прямо сказав: "Я думаю, що президент Трамп помилився".

Нагадаємо

Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.

Майкл Волц заявив про можливість врегулювання відносин між Трампом і Зеленським, незважаючи на недавню критику. Радник підкреслив активну "човникову дипломатію" між країнами для досягнення мирної угоди.

Майк Волц порадив Києву пом'якшити критику та підписати угоду про доступ США до ресурсів України.

"Це викликає нашу стурбованість": пєсков прокоментував ймовірне розміщення військових контингентів ЄС в Україні 20.02.25, 12:21 • 25397 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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