Включает боеприпасы HIMARS, ракеты ПВО и не только: что известно о новом пакете помощи США для Украины

Белый дом объявил новый пакет военной помощи для Украины. Как сообщает Голос Америки, в новый пакет вошли боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование, передает УНН.

В новый пакет вошли артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Вооружение предоставят со складов Соединенных Штатов - говорится в сообщении.

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Издание добавляет, что в Пентагоне ожидают, что новый пакет помощи поступит в ВСУ в кратчайшие сроки. Для финансирования пакета использовали остаточные средства, одобренные Конгрессом ранее.

Впрочем, в Пентагоне подчеркнули: денег на пополнение собственных запасов оружия у США пока нет.

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