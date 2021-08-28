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Военные США ликвидировали боевика "Исламского государства" в Афганистане

Военные США ликвидировали боевика "Исламского государства" в Афганистане

Киев  •  УНН

 • 28077 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Военные США в Афганистане с помощью беспилотника нанесли удар по боевику, связанному с ячейкой террористической группировки "Исламского государства". Сообщается, что он занимался организацией нападений, пишет CNN, ссылаясь на слова представителя Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) капитана Билли Урбана, передает УНН.

Цитата

“Контртеррористическую операцию провели в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, боевик был уничтожен, жертв среди мирного населения нет”, — сообщил Урбан.

Детали

Авиаудар предварительно был согласован с президентом США Джо Байденом.

Контекст

Спецоперация была проведена после того, как спецслужбы предупредили руководство США о подготовке в Кабуле еще одного теракта. Посольство США в Кабуле призвало американцев “немедленно покинуть” зону возле аэропорта Кабула из-за угроз безопасности.

Напомним

После установления власти “Талибана” в Афганистане в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. Уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошел теракт, устроенный террористом-смертником. Сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 200 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. “Талибан” осудил нападение.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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