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Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент США Джо Байден під час брифінгу в Білому домі заявив, що Вашингтон встановить причетних до вибухів, що сталися в столиці Афганістану 26 серпня, і залучить їх до відповідальності, передає УНН.

Цитата

“Ми не пробачимо, ми не забудемо. Ми будемо полювати за вами і змусимо вас заплатити”, — сказав він.

Деталі

За словами Байдена, він доручив Пентагону розробити план удару у відповідь по ісламістським бойовикам, які здійснили теракти в Кабулі.

Як зазначив глава держави, американські розвідслужби вважають, що вибухи в Кабулі організував осередок “Ісламської держави”, яка діє на території Афганістану і Пакистану. “Угруповання, відоме як „ІД в Хорасані“, зробило атаку, що забрало життя американських військовослужбовців, які охороняли аеропорт, і важко поранила ще кількох”, — сказав Байден.

"Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктам ІДІЛ", - сказав президент і додав, що “Ісламська держава” не “здобуде перемогу”. “Ми відреагуємо з силою і з точністю в той час і в тому місці, яке ми виберемо, і в той момент, який ми виберемо. <...> Ми врятуємо американців (в Афганістані). Ми вивеземо наших афганських союзників, <...> Америку не залякати”, — уклав Байден.

Контекст

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий — неподалік від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. 

Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.

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