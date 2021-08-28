WSJ повідомила про майже 200 загиблих під час вибуху в аеропорту Кабула

Контекст

Раніше повідомлялось про 170 загиблих під час вибуху. За даними NYT, не менше 200 осіб отримали поранення. NYT зазначає, що місцевий МОЗ не враховує дані про загиблих і поранених американських військових.

Нагадаємо

26 серпня в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. І вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий — недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. “Талібан” засудив напад.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.