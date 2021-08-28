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WSJ сообщила о почти 200 погибших при взрыве в аэропорту Кабула

WSJ сообщила о почти 200 погибших при взрыве в аэропорту Кабула

Киев  •  УНН

 • 17954 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Число жертв взрыва возле аэропорта Кабула возросло почти до 200 человек, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника в области здравоохранения, передает УНН.

Контекст

Ранее сообщалось о 170 погибших во время взрыва. По данным NYT, не менее 200 человек получили ранения. NYT отмечает, что местный Минздрав не учитывает данные о погибших и раненых американских военных.

Напомним

Ранее в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяла “Исламское государство”. Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй — недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. “Талибан” осудил нападение.

Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.

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