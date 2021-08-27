WSJ: понад 100 людей загинули в результаті вибухів в Кабулі

Контекст
У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Раніше повідомлялось, що в результаті теракту загинули не менше 90 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.
Відповідальність за вибухи на себе взяла “Ісламська держава”. Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий — неподалік від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. “Талібан” засудив подію.
Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.