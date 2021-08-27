Вибухи біля аеропорту Кабула: у МОЗ Афганістану підтвердили 170 жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість жертв в результаті вибухів біля аеропорту Кабула в Афганістані 26 серпня зросла до 170 осіб. Про це повідомив телеканалу CBS представник Міністерства охорони здоров'я країни, пише УНН.
Цитата:
“Представник афганського міністерства охорони здоров’я повідомив CBS News в п’ятницю вранці, що кількість загиблих в результаті подвійної атаки досягла не менше 170 осіб, причому переважна більшість жертв — афганці”, — йдеться в повідомленні каналу.
Деталі
За даними телеканалу, з 13 загиблих американських військовослужбовців 10 були морськими піхотинцями.
Також повідомляється, що в результаті нападу було поранено не менше 18 американських військовослужбовців.
Раніше сьогодні телеканал NBC з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров’я Афганістану повідомив, що кількість жертв в результаті вибухів становила 113 осіб, ще не менше 180 осіб постраждало.
Також, за даними NBC, евакуаційні рейси в аеропорту Кабула сьогодні поновилися з новою силою.
Додамо
26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштовані терористами-смертниками.
Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.
Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.
Що було раніше
15 серпня бойовики "Талібану" після 11-денного настання без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Тоді президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
Західні країни евакуювали і продовжують евакуювати своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.