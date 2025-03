Розвідка США попередила Байдена про можливий новий теракт у Кабулі - CNN

Цитата

"Сьогодні вранці Агентство національної безпеки попередило президента Байдена, "що ймовірний ще один теракт в Кабулі", - написала Коллінз з посиланням на джерело в Білому Домі.

Деталі

За інформацією джерела, наступні кілька днів стануть найнебезпечнішими для операції по евакуації.

President Biden was warned by his national security team this morning "that another terror attack in Kabul is likely," a White House official says. "The next few days of this mission will be the most dangerous period to date," the official added.

- Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 27, 2021

Додамо

Сьогодні в Пентагоні заявили, що в четвер біля воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая в Кабулі стався тільки один вибух. Інформація про другий вибух була невірною.



Крім того, там також не виключають причетність бойовиків радикального угрупування "Талібан" до терактів.

Контекст

26 серпня повідомлялося, що в аеропорту Кабула пролунали два вибухи.

ЗМІ писали, що один з вибухів стався біля розташованого поруч з аеропортом готелю Baron, де зупинялися британці, через кілька годин після того, як Держдепартамент попередив про зростаючу терористичну загрозу. Інший трапився біля північного входу аеропорту.

Згідно з останньою інформацією Міністерства охорони здоров'я Афганістану, кількість жертв через теракти біля аеропорту Кабула зросла до 170 осіб.

Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". "Талібан" засудив напад.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.