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Разведка США предупредила Байдена о возможном новом теракте в Кабуле - CNN

Разведка США предупредила Байдена о возможном новом теракте в Кабуле - CNN

Киев  •  УНН

 • 20799 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Агентство национальной безопасности США предупредило президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о возможной новой террористической атаке в Кабуле. Об этом в своем Twitter написала корреспондент CNN Кейтлан Коллинз, сообщает УНН.

Цитата

"Сегодня утром Агентство национальной безопасности предупредило президента Байдена, "что вероятен еще один теракт в Кабуле", - написала Коллинз со ссылкой на источник в Белом Доме.

Детали

По информации источника, следующие несколько дней станут самыми опасными для операции по эвакуации.

President Biden was warned by his national security team this morning "that another terror attack in Kabul is likely," a White House official says. "The next few days of this mission will be the most dangerous period to date," the official added.

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) August 27, 2021

Добавим

Сегодня в Пентагоне заявили, что в четверг у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле произошел только один взрыв. Информация о втором взрыве была неверной.

Кроме того, там также не исключают причастность боевиков радикальной группировки “Талибан” к терактам.

Контекст

26 августа сообщалось, что в аэропорту Кабула прогремело два взрыва.

СМИ писали, что один из взрывов произошел у расположенного рядом с аэропортом отеля Baron, где останавливались британцы, через несколько часов после того, как Госдепартамент предупредил о растущей террористической угрозе. Другой случился у северного входа аэропорта.

Согласно последней информации Министерства здравоохранения Афганистана, число жертв из-за терактов возле аэропорта Кабула возросло до 170 человек.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". "Талибан" осудил нападение.
Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

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