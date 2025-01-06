Обстріл пошкодив залізницю на Київщині: що відбувається з рухом поїздів
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено контактну мережу залізниці в Київській області. Укрзалізниця працює над усуненням пошкоджень, рух поїздів тимчасово затримується.
Ворожий обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Київщин. Про це повідомляє Укрзалізниця, передає УНН.
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Сьогодні внаслідок обстрілу було пошкоджено контактну мережу залізниці в одному з районів Київської області. Ця ситуація призвела до тимчасових затримок у русі поїздів.
Команди залізничників оперативно працюють над усуненням пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити нормальний графік перевезень.
Пасажирам рекомендується перевіряти час затримки рейсів на офіційному ресурсі Укрзалізниці: https://uz-vezemo.uz.gov.ua
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