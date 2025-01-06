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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Киев  •  УНН

 • 9585 просмотра

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В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области. Укрзализныця работает над устранением повреждений, движение поездов временно задерживается.

Вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру на Киевщине. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Сегодня в результате обстрела была повреждена контактная сеть железной дороги в одном из районов Киевской области. Эта ситуация привела к временным задержкам в движении поездов. 

Команды железнодорожников оперативно работают над устранением повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить нормальный график перевозок. 

Пассажирам рекомендуется проверять время задержки рейсов на официальном ресурсе Укрзализныци: https://uz-vezemo.uz.gov.ua  

Напомним

Ранее было проинформировано, что на Киевщине работает ПВО.

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов - работает ПВО5 янв. 2025, 21:58 • 14609 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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