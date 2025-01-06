Обстрел повредил железную дорогу на Киевщине: что происходит с движением поездов

Вражеский обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру на Киевщине. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.

Детали

Сегодня в результате обстрела была повреждена контактная сеть железной дороги в одном из районов Киевской области. Эта ситуация привела к временным задержкам в движении поездов.

Команды железнодорожников оперативно работают над устранением повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить нормальный график перевозок.

Пассажирам рекомендуется проверять время задержки рейсов на официальном ресурсе Укрзализныци: https://uz-vezemo.uz.gov.ua

Напомним

Ранее было проинформировано, что на Киевщине работает ПВО.

В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов - работает ПВО