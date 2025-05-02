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Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

Киев • УНН

 • 348 просмотра

Джей Ди Вэнс заявил, что США ищут пути помочь Украине и россии найти компромисс для завершения войны.

Вице-президент США Вэнс не ожидает завершения войны рф против Украины в ближайшее время

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в очередном интервью, что война в Украине "не закончится в ближайшее время", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Вэнс в интервью Fox News сказал, что вопрос, который стоит перед администрацией США, заключается в том, как она может помочь россии и Украине "найти золотую середину", чтобы положить конец войне, которая бушует уже более трех лет.

Но Вэнс добавил, что "[россии и Украине] придется прийти к соглашению и прекратить этот жестокий, жестокий конфликт".

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Вэнс сделал эти комментарии в большом интервью, в котором он защищал подход Трампа к войне в Украине.

"Да, конечно, [украинцы] злы, что к ним вторглись, - сказал он. - Но собираемся ли мы продолжать терять тысячи и тысячи солдат на территории в несколько миль так или иначе?"

В отдельном интервью Fox News в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в конфликте должен произойти "прорыв" в ближайшее время, иначе Трампу "придется решать, сколько времени этому посвятить".

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Юлия Шрамко

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