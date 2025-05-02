Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в черговому інтерв'ю, що війна в Україні "не закінчиться найближчим часом", пише УНН з посиланням на BBC.

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Венс в інтерв'ю Fox News сказав, що питання, яке стоїть перед адміністрацією США, полягає в тому, як вона може допомогти росії та Україні "знайти золоту середину", щоб покласти край війні, яка вирує вже понад три роки.

Але Венс додав, що "[росії та Україні] доведеться дійти згоди і припинити цей жорстокий, жорстокий конфлікт".

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Венс зробив ці коментарі у великому інтерв'ю, в якому він захищав підхід Трампа до війни в Україні.

"Так, звісно, ​​[українці] злі, що до них вторглися, - сказав він. - Але чи збираємося ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів на території в кілька миль так чи інакше?"

В окремому інтерв'ю Fox News у четвер держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у конфлікті має статися "прорив" найближчим часом, інакше Трампу "доведеться вирішувати, скільки часу цьому присвятити".

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