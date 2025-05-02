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Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Джей Ді Венс заявив, що США шукають шляхи допомогти Україні та росії знайти компроміс для завершення війни.

Віцепрезидент США Венс не очікує завершення війни рф проти України найближчим часом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив в черговому інтерв'ю, що війна в Україні "не закінчиться найближчим часом", пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Венс в інтерв'ю Fox News сказав, що питання, яке стоїть перед адміністрацією США, полягає в тому, як вона може допомогти росії та Україні "знайти золоту середину", щоб покласти край війні, яка вирує вже понад три роки.

Але Венс додав, що "[росії та Україні] доведеться дійти згоди і припинити цей жорстокий, жорстокий конфлікт".

Венс заявив, що між позиціями України та рф щодо припинення війни - "дуже велика прірва"01.05.25, 17:26 • 8816 переглядiв

Венс зробив ці коментарі у великому інтерв'ю, в якому він захищав підхід Трампа до війни в Україні.

"Так, звісно, ​​[українці] злі, що до них вторглися, - сказав він. - Але чи збираємося ми продовжувати втрачати тисячі й тисячі солдатів на території в кілька миль так чи інакше?"

В окремому інтерв'ю Fox News у четвер держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у конфлікті має статися "прорив" найближчим часом, інакше Трампу "доведеться вирішувати, скільки часу цьому присвятити".

США не скасовуватимуть санкції проти рф, але можуть ввести нові – Держдеп02.05.25, 05:53 • 14471 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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