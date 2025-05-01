Венс заявив, що між позиціями України та рф щодо припинення війни - "дуже велика прірва"

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями України та росії щодо припинення війни існує "дуже велика прірва", попри заяви про готовність до миру. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Digital, передає УНН.

Українці сказали: "От чого ми хочемо". росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії - спробувати якось зблизити ці дві сторони. Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни і тим, чого хочуть українці – сказав Венс в інтерв’ю.

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Коли віце-президента США запитали, як справи з переговорами щодо припинення війни в Україні, Венс сказав, що "перший і необхідний крок до вирішення російсько-українського конфлікту — змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію".

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Багато наших європейських друзів публічно скажуть: "Ми не обов'язково погоджувалися з президентом (Трампом – ред.) у тому, що він сказав, або в тому, що він зробив. Або у всіх частинах його політики". Вони водночас скажуть, що "він - єдина людина, яка могла б насправді змусити кожну зі сторін прийняти мирну пропозицію, бо ці хлопці навіть не розмовляли — ні один з одним, ні з кимось. Вони просто билися". Ось і все. Отже, у нас є цей перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми дуже старанно працюватимемо протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об'єднати цих хлопців – додав Венс.

Він сказав також, що Трамп хоче привести "російсько-український конфлікт" до довгострокового вирішення, при якому "не гине 5000 осіб щотижня з обох боків".

Нагадаємо

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що якщо не припинити війну найближчим часом, українці не виграють.