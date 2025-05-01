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Венс заявив, що між позиціями України та рф щодо припинення війни - "дуже велика прірва"

Київ • УНН

 • 3916 перегляди

Віце-президент США заявив, що позиції України та росії щодо закінчення війни дуже різняться, що ускладнює переговори. Трамп прагне до довгострокового вирішення конфлікту.

Венс заявив, що між позиціями України та рф щодо припинення війни - "дуже велика прірва"

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що між позиціями України та росії щодо припинення війни існує "дуже велика прірва", попри заяви про готовність до миру. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News Digital, передає УНН.

Українці сказали: "От чого ми хочемо". росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії - спробувати якось зблизити ці дві сторони. Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни і тим, чого хочуть українці

– сказав Венс в інтерв’ю.

Деталі

Коли віце-президента США запитали, як справи з переговорами щодо припинення війни в Україні, Венс сказав, що "перший і необхідний крок до вирішення російсько-українського конфлікту — змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію".

Охоплює 57 мінералів, у тому числі уран, літій і золото: з'явився текст угоди між Україною та США 01.05.25, 13:25 • 63468 переглядiв

Багато наших європейських друзів публічно скажуть: "Ми не обов'язково погоджувалися з президентом (Трампом – ред.) у тому, що він сказав, або в тому, що він зробив. Або у всіх частинах його політики". Вони водночас скажуть, що "він - єдина людина, яка могла б насправді змусити кожну зі сторін прийняти мирну пропозицію, бо ці хлопці навіть не розмовляли — ні один з одним, ні з кимось. Вони просто билися". Ось і все. Отже, у нас є цей перший крок. Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми дуже старанно працюватимемо протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об'єднати цих хлопців

– додав Венс.

Він сказав також, що Трамп хоче привести "російсько-український конфлікт" до довгострокового вирішення, при якому "не гине 5000 осіб щотижня з обох боків".

Нагадаємо

Раніше віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що якщо не припинити війну найближчим часом, українці не виграють.

Лілія Набока

Лілія Набока

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