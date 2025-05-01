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Венс заявил, что между позициями Украины и рф относительно прекращения войны - "очень большая пропасть"

Киев • УНН

 • 2710 просмотра

Вице-президент США заявил, что позиции Украины и россии по окончанию войны очень разнятся, что усложняет переговоры. Трамп стремится к долгосрочному решению конфликта.

Венс заявил, что между позициями Украины и рф относительно прекращения войны - "очень большая пропасть"

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что между позициями Украины и россии по прекращению войны существует "очень большая пропасть", несмотря на заявления о готовности к миру. Об этом он сказал в интервью Fox News Digital, передает УНН.

Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим", и теперь задача дипломатии - попытаться как-то сблизить эти две стороны. Потому что существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы

– сказал Венс в интервью.

Детали

Когда вице-президента США спросили, как дела с переговорами по прекращению войны в Украине, Венс сказал, что "первый и необходимый шаг к разрешению российско-украинского конфликта — заставить каждую из сторон сделать мирное предложение".

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Многие наши европейские друзья публично скажут: "Мы не обязательно соглашались с президентом (Трампом – ред.) в том, что он сказал, или в том, что он сделал. Или во всех частях его политики". Они одновременно скажут, что "он - единственный человек, который мог бы на самом деле заставить каждую из сторон принять мирное предложение, потому что эти ребята даже не разговаривали — ни друг с другом, ни с кем. Они просто дрались". Вот и все. Итак, у нас есть этот первый шаг. Мы выдвинули и опубликовали мирное предложение, и мы очень усердно будем работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться объединить этих ребят

– добавил Венс.

Он сказал также, что Трамп хочет привести "российско-украинский конфликт" к долгосрочному решению, при котором "не погибает 5000 человек еженедельно с обеих сторон".

Напомним

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что если не прекратить войну в ближайшее время, украинцы не выиграют.

Лилия Набока

Лилия Набока

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