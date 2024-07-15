Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину
Киев • УНН
Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам европейской интеграции посетила Киев и встретилась со своей украинской коллегой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.
Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова прибыла в Киев и встретилась со своей украинской коллегой Ольгой Стефанишиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление молдавского чиновника.
Детали
Кристина Герасимова рассказала, что находится с визитом в Киеве и встретилась с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.
Это хорошая возможность для наших команд, чтобы обсудить следующие шаги в наших переговорах о вступлении в ЕС. Также отметила, что Молдова решительно осуждает варварскую войну России против Украины и поддерживает суверенитет Украины
Напомним
Украина, Молдова и Румыния во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе подтвердили единство против российской агрессии, поддержку европейской безопасности и сотрудничество в таких сферах, как безопасность, энергетика и инфраструктура.
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