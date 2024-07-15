Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  181800 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  117446 просмотра
Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

  •  100712 просмотра
Украина производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

Украина производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

  •  79146 просмотра
Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

  •  84579 просмотра
В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

  •  81667 просмотра
публикации
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  104101 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  117446 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  211508 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  210922 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  206093 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

  •  5043 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

  •  103923 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  98298 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  101043 просмотра
Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

13 июля 2024, 03:03  •  101279 просмотра
Актуальное
Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 17:57  •  20242 просмотра

Read in English

Вице-премьер-министр Молдовы по вопросам европейской интеграции посетила Киев и встретилась со своей украинской коллегой, чтобы обсудить следующие шаги в переговорах о вступлении в ЕС.

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова прибыла в Киев и встретилась со своей украинской коллегой Ольгой Стефанишиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление молдавского чиновника.

Детали 

Кристина Герасимова рассказала, что находится с визитом в Киеве и встретилась с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. 

Это хорошая возможность для наших команд, чтобы обсудить следующие шаги в наших переговорах о вступлении в ЕС. Также отметила, что Молдова решительно осуждает варварскую войну России против Украины и поддерживает суверенитет Украины

- говорится в заметке молдавской чиновницы. 

Напомним

Украина, Молдова и Румыния во время встречи министров иностранных дел в Кишиневе подтвердили единство против российской агрессии, поддержку европейской безопасности и сотрудничество в таких сферах, как безопасность, энергетика и инфраструктура.

Кулеба обсудил с главой МИД Молдовы начало переговоров о вступлении в ЕС5 июля 2024, 16:47 • 24742 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

политикаНовости Мира
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kyshynivКишинев
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
moldovaМолдова
kievКиев
Эксклюзив
Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении
  •  69374 просмотра

Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

Эксклюзив
Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
  •  104101 просмотра

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Эксклюзив
Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст
  •  100902 просмотра

Западные партнеры реагируют на информацию об идентифицированных украинскими экспертами иностранных компонентах в российском оружии - Минюст

Эксклюзив
Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ
  •  89519 просмотра

Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ

Эксклюзив
Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт
  •  66901 просмотра

Количество потребительских кредитов в Украине остается на том же уровне, что и до широкомасштабного вторжения рф - экономический эксперт

Эксклюзив
Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт
  •  56616 просмотра

Если Бровары переименуют, то жители города будут иметь право обратиться в суд - эксперт

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп
  •  55761 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур согласовывает все кадровые назначения в налоговой с Гетманцевым - экс-нардеп

Эксклюзив
Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля
  •  98378 просмотра

Крайне напряженная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 июля

Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  141836 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  138870 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Популярные

В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

  •  81667 просмотра
Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

  •  84579 просмотра
Украина производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

Украина производит мощное количество САУ "Богдана" в месяц - Зеленский

  •  79146 просмотра
Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

Из оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль российского флота - Плетенчук

  •  100712 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  117446 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  181800 просмотра

Публикации

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг

Ко Дню украинских миротворцев: Жепа - недооцененный подвиг
Эксклюзив

  •  104101 просмотра
НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

НАБУ должно изменить подходы к расследованию дел, ведь часть из них имеет оправдательные приговоры - аудит

  •  117446 просмотра
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  211508 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  210922 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  206093 просмотра

Война

Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление

Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление

  •  5361 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

  •  52640 просмотра
"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф

"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф

  •  41506 просмотра
В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

  •  81619 просмотра
Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

  •  45403 просмотра

политика

Фракция "Слуги народа" заявила о приостановлении членства нардепа Задорожнего. Его исключат и из состава парламентской ВСК

Фракция "Слуги народа" заявила о приостановлении членства нардепа Задорожнего. Его исключат и из состава парламентской ВСК

  •  9658 просмотра
Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

  •  20776 просмотра
Нардепа Задорожного, которому сегодня объявили о подозрении, исключили из партии "Слуга Народа"

Нардепа Задорожного, которому сегодня объявили о подозрении, исключили из партии "Слуга Народа"

  •  25278 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

  •  52640 просмотра
В США стартует съезд Республиканской партии, где Трампа должны утвердить кандидатом на пост президента - СМИ

В США стартует съезд Республиканской партии, где Трампа должны утвердить кандидатом на пост президента - СМИ

  •  35795 просмотра

Война

Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление

Боятся слежки: оккупанты запретили своим военным пользоваться краденой техникой - Сопротивление

  •  5361 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

  •  52640 просмотра
"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф

"Чтобы конфликт не вышел за пределы Украины": в США объяснили, почему ВСУ запретили бить ракетами ATACAMS вглубь рф

  •  41506 просмотра
В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

  •  81619 просмотра
Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

Враг накрыл артиллерийским огнем и бил дронами: в Никопольском районе повреждено предприятие и четырехэтажка

  •  45403 просмотра

политика

Фракция "Слуги народа" заявила о приостановлении членства нардепа Задорожнего. Его исключат и из состава парламентской ВСК

Фракция "Слуги народа" заявила о приостановлении членства нардепа Задорожнего. Его исключат и из состава парламентской ВСК

  •  9658 просмотра
Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы прибыла в Украину

  •  20776 просмотра
Нардепа Задорожного, которому сегодня объявили о подозрении, исключили из партии "Слуга Народа"

Нардепа Задорожного, которому сегодня объявили о подозрении, исключили из партии "Слуга Народа"

  •  25278 просмотра
Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

Зеленский изменил состав Ставки: приобщил командующего ССО и главу УГО

  •  52640 просмотра
В США стартует съезд Республиканской партии, где Трампа должны утвердить кандидатом на пост президента - СМИ

В США стартует съезд Республиканской партии, где Трампа должны утвердить кандидатом на пост президента - СМИ

  •  35795 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  88602 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  107267 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  136013 просмотра

Экономика

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

Завтра в Украине графики отключений будут действовать в течение суток

  •  25289 просмотра
В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях света

В Николаевской области сообщили об аварийных отключениях света

  •  17528 просмотра
В Китае зафиксирован самый экономический слабый рост с начала 2023 года

В Китае зафиксирован самый экономический слабый рост с начала 2023 года

  •  22068 просмотра
Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ

Большинство компаний из агрохолдинга GNT Грозы и Науменко фигурируют в деле по неуплате налогов в особо крупных размерах - БЭБ
Эксклюзив

  •  89514 просмотра
На Харьковщине начали внедрять аварийные отключения света

На Харьковщине начали внедрять аварийные отключения света

  •  23810 просмотра

Киев

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

  •  11025 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

  •  21053 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

  •  28656 просмотра
Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

Ракетная атака рф на Киев 8 июля: в больницах столицы до сих пор 28 взрослых и 5 детей

  •  77889 просмотра
В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

В Киеве и области в понедельник не ниже 35 градусов жары

14 июля 2024, 17:04  •  41379 просмотра