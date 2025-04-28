"Падение спроса": Lufthansa прекращает продажу духов, сигарет и очков на рейсах
Киев • УНН
Lufthansa отменяет продажу товаров на борту самолетов по экономическим причинам с сентября. Компания планирует использовать искусственный интеллект для анализа потребления еды пассажирами.
Lufthansa больше ничего не зарабатывает на дополнительном бизнесе: компания отказывается от продажи дорогих парфюмов и сигарет во время рейсовых полетов. Но есть интересное нововведение - искусственный интеллект будет сканировать лотки с едой пассажиров.
Передает УНН со ссылкой на Tagesschau и Der Spiegel.
Детали
На дальнемагистральных маршрутах Lufthansa нельзя будет приобрести парфюмы, сигареты, солнцезащитные очки и другие подобные товары. Lufthansa отменяет продажу во время полетов по экономическим причинам, подтвердил представитель компании это. С сентября продажи на борту самолетов по всей сети будут прекращены.
Как объяснила обстоятельства платформа Aero Telegraph: "падение спроса сопровождалось высокими затратами на закупку". Другие авиакомпании ФРГ пока не хотят следовать примеру Lufthansa.
TUIfly и Condor утверждают, что бортовой магазин является важной частью путешествия, прибыльность регулярно пересматривается и демонстрирует хорошие показатели продаж.
"Я буду плакать": "Борисполь" спросил в Threads, что скажут украинцы после открытия аэропорта17.04.25, 12:31 • 7179 просмотров
В Lufthansa тем временем надеются улучшить качество сервиса еды и напитков на борту лайнеров. В этом поможет искусственный интеллект (ИИ): будет введен так называемый "трекер лотков", который будет сканировать лотки на борту.
Искусственный интеллект должен распознавать, съедено ли блюдо частично, полностью или нетронутым. Маршрут полета, класс путешествия и концепция питания также будут учтены в анализе
Напомним
Wizz Air, Ryanair и AirBaltic планируют возобновить рейсы в Украину.
Ryanair возобновляет полеты в Тель-Авив с конца марта после приостановки из-за войны с ХАМАС.
Из-за пожара на электроподстанции возле аэропорта "Хитроу" отменено около 700 рейсов 60 авиакомпаний.