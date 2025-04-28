"Падіння попиту": Lufthansa припиняє продаж парфумів, сигарет і окулярів під час польотів
Київ • УНН
Lufthansa скасовує продаж товарів на борту літаків з економічних причин з вересня. Компанія планує використовувати штучний інтелект для аналізу споживання їжі пасажирами.
Lufthansa більше нічого не заробляє на додатковому бізнесі: компанія відмовляється від продажу дорогих парфумів і сигарет під час рейсових польотів. Але є цікаве нововведення - штучний інтелект скануватиме лотки з їжею пасажирів.
Передає УНН із посиланням на Tagesschau та Der Spiegel.
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На далекомагістральних маршрутах Lufthansa не можна буде придбати парфуми, сигарети, сонцезахисні окуляри та інші подібні товари. Lufthansa скасовує продаж під час польотів з економічних причин, підтвердив речник компанії це. З вересня продажі на борту літаків по всій мережі будуть припинені.
Як пояснила обставини платформа Aero Telegraph: "падіння попиту супроводжувалося високими витратами на закупівлю". Інші авіакомпанії ФРН поки не хочуть наслідувати приклад Lufthansa.
TUIfly і Condor стверджують що бортовий магазин є важливою частиною подорожі, прибутковість регулярно переглядається та демонструє хороші показники продажів.
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У Lufthansa тим часом сподіваються покращити якість сервісу їжі та напоїв на борту лайнерів. У цьому допоможе штучний інтелект (ШІ): буде введено так званий "трекер лотків", який скануватиме лотки на борту.
Штучний інтелект повинен розпізнавати, чи страва з'їдена частково, повністю чи недоторканою. Маршрут польоту, клас подорожі та концепція харчування також будуть враховані в аналізі
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