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Отправилась на поиски брата: в Киевской области нашли 11-летнюю девочку

Киев • УНН

 • 11080 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Пропавшую 11-летнюю девочку из Винницкой области нашли в Киевской области. Оказалось, что она, узнав, что в Киеве у нее есть старший брат, отправилась на его поиски. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, передает УНН.

Отправилась на поиски брата: в Киевской области нашли 11-летнюю девочку

"Вечером, 17 июня, в пгт Макаров Киевской области нашли 11-летнюю Ангелину Макарову, жительницу города Калиновки Винницкой области, которую двое суток разыскивали винницкие полицейские и коллеги из соседних областей", - говорится в сообщении.

Так, 16 июня около 15:00 в полицию поступило сообщение от 60-летней местной жительницы, что около 11:50 ушла из дома и не вернулась ее малолетняя дочь.

По словам начальника отдела ювенальной превенции ГУНП Винницкой Людмила Кузнецова, на поиски ребенка привлекли все оперативные и розыскные мероприятия.

Благодаря камерам видеонаблюдений удалось установить, что около 13:00 девочка находилась на центральном автовокзале в Виннице.

"Полицейские отрабатывали вокзалы, рынки, развлекательные заведения и другие общественные места, информацию о розыске передали коллегам из соседних областей и разместили в средствах массовой информации и социальных сетях, проверили сообщения граждан на интернет-страницах о возможном месте пребывания ребенка. Именно из соцсетей полицейские узнали, что ребенок может находиться в местах временного убежища для взрослых и детей при храмах. С этой целью полицейские территориальных подразделений проверили все такие храмы в области", - прокомментировали в полиции.

В понедельник, 17 июня, от киевских коллег поступила информация, что ребенок найден.

"Около 20:30 в столичную полицию позвонил мужчина и сообщил, что в пгт Макаров, без присмотра взрослых находится малолетняя девочка. Она обратилась к нему с вопросом, как на такси доехать до Калиновки. Это насторожило мужчину, и он позвонил в полицию. В отделении с выяснилось, что это именно та девочка, которую ищет полиция Винницкой", - уточнили в полиции.

Девочка рассказала, что она узнала, что у нее в Киеве есть старший брат, который с семьей не общается, и решила его разыскать.

Она взяла из дома около 2 тыс. гривен и отправилась автобусом в столицу. По дороге она растерялась и вышла раньше, так и не доехав до Киева. Поняв, что дальше не знает, что ей делать - спросила случайного прохожего, как ей вернуться домой в Калиновку.

Сейчас ребенок находится в Винницкой городской клинической больницы "Центр матери и ребенка", где ей оказывают психологическую помощь, а с матерью работают работники социальных служб.

Напомним, уже почти неделю ищут 11-летнюю девочку Дарью Лукьяненко из Одесской области. Она исчезла 13 июня. Известно, что ребенок пошел в танцевальный кружок, и до сих пор местонахождение его неизвестно.

Также известно, что в день исчезновения Дарья была одета в белую футболку с рисунком розового и белых фламинго.

К поискам ребенка привлекли авиацию.

Во время поисков пропавшей Дарьи Лукьяненко нашли свежую могилу.

Поиски пропавшей Дарьи продолжаются, полиция допросила свидетелей и очевидцев.

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