Зникнення 11-річної дівчинки на Одещині: поліція з'ясувала нові деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Поліція зясувала нові деталі у справі зникнення Дарини Лук’яненко. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області
В ході додаткового допиту батьків зниклої дівчинки була отримана уточнююча інформація - у день зникнення Дарина була одягнена у білу футболку з малюнком рожевого та білих фламінго.
Нагадаємо, що Лукяненко Дарина Сергіївна, 2007 року народження 13 червня поточного року пішла до танцювального гуртку та до теперішнього часу її місце знаходження не відомо.
Прикмети: на вигляд 11-13 років, худорлявої тілобудови, волосся русяве довге, очі карі.